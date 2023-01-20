RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisine ilişkin açıklama: 'Yakından takip edilecek'

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 17:51

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 17:51

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yapılan uyarıları dikkate almayan TV yapımlarının yakından takip edileceğini duyurdu.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Vatandaşlarımızın da yoğun tepkisini çeken Camdaki Kız dizisinin yayıncısı başta olmak üzere Üst Kurulumuzun bugüne kadarki uyarılarını dikkate almayan tüm yapımları daha yakından takip etmeye başladık” dedi.