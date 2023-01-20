RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisine ilişkin açıklama: 'Yakından takip edilecek'
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK’ün uyarılarını dikkate almayan tüm yapımları daha yakından takip etmeye başladıklarını açıkladı.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yapılan uyarıları dikkate almayan TV yapımlarının yakından takip edileceğini duyurdu.
Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Vatandaşlarımızın da yoğun tepkisini çeken Camdaki Kız dizisinin yayıncısı başta olmak üzere Üst Kurulumuzun bugüne kadarki uyarılarını dikkate almayan tüm yapımları daha yakından takip etmeye başladık” dedi.
Vatandaşlarımızın da yoğun tepkisini çeken Camdaki Kız dizisinin yayıncısı başta olmak üzere Üst Kurulumuzun bugüne kadarki uyarılarını dikkate almayan tüm yapımları daha yakından takip etmeye başladık. Kamuoyuna saygılarımla duyuruyorum. pic.twitter.com/EG9gfST4vt— Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) January 20, 2023
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