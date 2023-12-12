RTÜK'ten 'Halil Umut Meler' kararı

Yayınlanma: 12.12.2023 - 10:57

Güncelleme: 12.12.2023 - 10:58

Süper Lig’in 15’inci haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sahaya inen MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler’e saldırarak yumruk attı.

Yaşanan olayın ardından hastaneye kaldırılan Halil Umut Meler, yapılan tetkiklerin ardından Ankara Emniyeti Spor Güvenlik Şubesi görevlilerine ifade verdi. Görüntüleri izlediği öğrenilen Meler, ifadesinin alınmasının ardından saldırıya karışan herkesten şikayetçi oldu.

Meler'e saldırıda bulunan şahıslar Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Son olarak Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve 2 kişinin tutuklandığı bilgisi paylaşıldı.

RTÜK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Türkiye utanç gecesini konuşmaya devam ederken; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'den bir açıklama geldi.

X hesabından bir paylaşımda bulunan Şahin, "Kurul uzmanlarımız tarafından yapılan incelemeler sonucunda vatandaşları yanlış bilgilendiren, şiddet ortamına sevk eden spor programları hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacaktır" dedi.

Şahin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Şiddetin her türlüsüne olduğu gibi sporda şiddete de karşıyız. MKE Ankaragücü-ÇAYKUR Rizespor maçında Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyoruz. Spor programları ve futbol yorumcularına ilişkin ligler başlamadan yaptığımız uyarıları tekraren hatırlatıyoruz. Futbol izleyicilerini yanlış yönlendiren, tribünleri gerginliğe sevk eden spor yayınlarını titizlikle takip ediyoruz. Sporun ruhuna uygun olarak centilmenlik içerisinde yapılması gereken müsabakaların tam tersine şiddet görüntüleriyle anılması en çok futbol camiasına haksızlıktır. Üst Kurul uzmanlarımız tarafından yapılan incelemeler sonucunda vatandaşları yanlış bilgilendiren, şiddet ortamına sevk eden spor programları hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."