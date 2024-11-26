Kadına şiddet günü(!) kreş, RTÜK ve Hanzala

26 Kasım 2024 Salı

“Şahsım Devlet” iktidarının “Demokratik Laik ve Sosyal Hukuk Devleti” olan Cumhuriyet Rejimi’ne karşı topyekûn saldırısı devam ediyor.

Bu rejimden en çok yararlanan ve bu nedenle de bu rejimi en çok savunan kadınlar, kendilerini ikinci sınıf vatandaş sayan tarikatlara hoş görünmek isteyen iktidarın hedefinde.

Kadına şiddete karşı mücadele gününde, kadını şiddetten koruyan İstanbul Sözleşmesi’nden tek imzayla çıkan iktidarın sınırlamaları ve kısıtlamaları nedeniyle, hem ulaştırmada hem de ifade özgürlükleri konusunda gereksiz ama ciddi sorunlar yaşandı.

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Aynı gün, kadınları özgürleştiren Belediye Kreşleri’ne karşı iktidarın engelleme çabası, gündemin başına oturdu:

Tarikatlarla işbirliği yapan Yusuf Tekin’in yönettiği Milli Eğitim Bakanlığı’nın uyarısı üzerine, İstanbul Belediye Başkanlığı seçimini kaybettikten sonra Bakan yapılan Murat Kurum’un başında olduğu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın belediyelerdeki kreşleri engelleme yazısı manşetlerde öne çıktı.

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Tam bu sırada iktidarın tetikçiliğine soyunmuş olan Akit TV’de, “Türkiye’nin IŞİD emiri” olarak dört kez tutuklanan, en son “kaçma şüphesi bulunmadığı” gerekçesiyle serbest bırakılan, “Ebu Hanzala” kod adlı Halis Bayancuk, açık açık laikliği hedef aldı ve Akit TV de açıkça Anayasa suçu işledi.

Bayancuk “Laiklik Allah’a kafa tutma biçimidir.

Çünkü din ile devlet işlerini birbirinden ayıralım dediğiniz zaman, Allah bizim devletimize müdahale etmesin demiş oluyorsunuz, bu da kulluğun özüyle bağdaşmayan bir şeydir” dedi.

Bayancuk laikliği savunanlara da “kâfir” dedi:

Önce “Din ile dünyayı ayıran, egemenlik hakkını Allah’tan alanların, kâfir olduklarını söylüyor Kuranıkerim de. Zalim olduklarını söylüyor” dedi.

Programcı Coşkun “Oy verenler de kâfir midir?” diye sorunca Bayancuk “Oy verme eylemi bir küfürdür” dedi.

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Peki bu arada RTÜK ne yapıyordu?

Cumhuriyet’in haberine göre, Kanal D’de yaklaşık 20 yıldır yayımlanan Arka Sokaklar dizisinin bu haftaki bölümünde bir dincinin torununu yatağına alması konu edilince, dinci çevreler kızmış, HÜDA PAR, Yeni Akit ve İslamcı sosyal medya hesapları RTÜK’e çağrı yapmışlardı.

Bunun üzerine RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den açıklama geldi: “RTÜK, çağın hastalığı İslamofobiyi körükleyici yayınlara asla ve asla müsaade etmez” dedi.

Açıklamanın tamamı Cumhuriyet’te var.

Öyle anlaşılıyordu ki RTÜK kendisine karşı İslamcı çevrelerden yapılan eleştirilere karşı savunmaya geçmişti.

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Şahin’in açıklamasındaki “çağın hastalığı İslamofobi” ifadesine, toplumbilim ve siyasalbilim açısından bir açıklama gerekiyor:

Eğer “İslamofobi çağın hastalığı” ise bu hastalığı yapan ve yayan virüsler, “İslam” adına “terör” uygulayan, El Kaide gibi, IŞID gibi “Radikal Siyasal İslamcı” terör örgütleri ve tarikatlarıdır.

Not: Değerli okurlarımdan gelecek Salı gününe kadar izin rica ediyorum.