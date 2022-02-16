RTÜK'ten Halk TV'ye idari para ve program durdurma cezası
RTÜK, gazeteci Ayşenur Arslan'ın Halil Falyalı cinayetine ilişkin Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik sözleri nedeniyle 5 idari para cezası ve 5 kez program durdurma cezası verdi.
RTÜK'ün Ayşenur Arslan'ın Halil Falyalı cinayetine ilişkin Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik sözleri nedeniyle başlattığı incelemede karar çıktı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşçı, RTÜK'ün Ayşenur Arslan’ın Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik sözleri nedeniyle Halk TV’ye yüzde 5 idari para cezası, 5 kez de program durdurma cezası verdiğini duyurdu.
RTÜK, Halk TV’ye yüzde 5 idari para cezası, 5 kez de program durdurma cezası verdi. Karar oy çokluğuyla alındı. Taşçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
RTÜK, Ayşenur Arslan’ın Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik sözleri nedeniyle Halk TV’ye yüzde 5 idari para cezası, 5 kez de program durdurma cezası verdi.— İlhan Taşcı (@ilhantasci) February 16, 2022
Karar oy çokluğuyla alındı.
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