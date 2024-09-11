RTÜK'ten Halk TV'ye 'mimik' cezası
RTÜK, Halk TV yayınına katılan Cem Toker’in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik “Bahçeli Türk siyasetinde o kadar da ciddiye alınır mı, söylemleri bu kadar tartışılır mı onu bilmiyorum” ifadelerinin eleştiri sınırlarını aştığı ve Sunucu Sinem Fıstıkoğlu’nun da Toker’e müdahalesi sırasında “gülümsemesi” nedeniyle Halk TV’ye para cezası verdi.
Radya ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dün yaptığı toplantısında kurula gelen şikayet raporlarını görüştü.
Toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan RTÜK Üyesi Tuncay Keser, “Cem Toker’in MHP lideri Bahçeli’ye yönelik ‘Bahçeli Türk siyasetinde o kadar da ciddiye alınır mı, söylemleri bu kadar tartışılır mı onu bilmiyorum’ ifadelerinin eleştiri sınırlarını aştığı ve Sunucu Sinem Fıstıkoğlu’nun da ‘Alınır efendim yani meşru bir iktidarın ortağı olduğu için söylediği şeyler bizi bağlıyor tabii’ şeklindeki müdahalesine rağmen, ‘gülümsemesi’nin Cem Toker’i destekleyici nitelikte olduğu iddiasıyla Halk TV’ye yüzde 3 idari para cezası verildi” bilgisini paylaştı.
Keser ayrıca “Toplantıda; İstanbul Aile Vakfı’nın Saraçhane’de düzenleyeceği LGBT karşıtı yürüyüş için provokatif bir dille hazırlanan tanıtım filminin de bir bölümü çıkarılarak kamu spotu olarak TV’lerde ücretsiz yayınlanmasına onay verildi. Kararlara muhalefet ettim" dedi.
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