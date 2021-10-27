RTÜK'ten Halk TV'ye 'TÜGVA'yı incittin' cezası

RTÜK, TÜGVA haberleri yapan Halk TV'ye 'küçük düşürdüğü, aşağıladığı ve iftira attığı' gerekçesiyle para cezası verdi.

Söz konusu kararı sosyal medya hesabından paylaşan RTÜK Üst Kurul Üyesi Okan Konuralp, "RTÜK’ün 'incinmiş' bir TÜGVA için gösterdiği hassasiyeti işsiz gençlerimizin takdirine bırakıyorum" dedi.

"RTÜK, TÜGVA’yı küçük düşürdüğü/aşağıladığı/ iftira attığı gerekçesiyle HalkTv’ye para cezası verdi. RTÜK’ün, TÜGVA kararına, Sayın Taşçı ile birlikte karşı oy kullandık. RTÜK’ün “incinmiş” bir TÜGVA için gösterdiği hassasiyeti işsiz gençlerimizin takdirine bırakıyorum."