RTÜK'ten Halk TV'ye 'TÜGVA'yı incittin' cezası
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV'ye skandalları ortaya çıkan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) hakkında yaptığı haberler nedeniyle para cezası verdi.
RTÜK, TÜGVA haberleri yapan Halk TV'ye 'küçük düşürdüğü, aşağıladığı ve iftira attığı' gerekçesiyle para cezası verdi.
Söz konusu kararı sosyal medya hesabından paylaşan RTÜK Üst Kurul Üyesi Okan Konuralp, "RTÜK’ün 'incinmiş' bir TÜGVA için gösterdiği hassasiyeti işsiz gençlerimizin takdirine bırakıyorum" dedi.
Konuralp'ın kararı duyuran mesajı şöyle:
"RTÜK, TÜGVA’yı küçük düşürdüğü/aşağıladığı/ iftira attığı gerekçesiyle HalkTv’ye para cezası verdi. RTÜK’ün, TÜGVA kararına, Sayın Taşçı ile birlikte karşı oy kullandık. RTÜK’ün “incinmiş” bir TÜGVA için gösterdiği hassasiyeti işsiz gençlerimizin takdirine bırakıyorum."
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