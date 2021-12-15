RTÜK'ten Hasan Can Kaya'nın 'Konuşanlar' programı için kararını verdi
Radyo Televizyon Üst Kurulu Üst Kurulu, Hasan Can Kaya'nın "Konuşanlar" programı için Exxen'e idari para cezası uygularken katalogtan çıkarılmasına karar verildi.
Radyo Televizyon Üst Kurulu Üst Kurulu, Hasan Can Kaya'nın "Konuşanlar" programı için Exxen'e idari para cezası uyguladı.
44. bölümünün, Ortaya Karışık İlişkiler filminin de Netflix’in katalogundan çıkarılmasına oy çokluğuyla karar verdi.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin 8 Aralık'ta yaptığı açıklamada, EXXEN'de yayınlanan Konuşanlar programının 44'üncü bölümüyle ilgili olarak "Türk aile yapısına ve ahlâkına uygun olmayan diyalogların geçtiği “Konuşanlar” isimli program için platformu defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz" demişti.
TAŞÇI AÇIKLADI
RTÜK üyesi İlhan Taşçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün toplanan RTÜK Üst Kurulu'nun, Konuşanlar programı ve Ortaya Karışık İlişkiler filmi hakkında karar verdiğini açıkladı.
Taşçı, "Hasan Can’ın Konuşanlar programındaki sözleri nedeniyle 44. Bölümün Exxenin, Ortaya Karışık İlişkiler filminin de Netflix’in katalogundan çıkarılmasına oyçokluğuyla karar verildi" dedi.
RTÜK, Hasan Can’ın Konuşanlar programındaki sözleri nedeniyle 44. Bölümün Exxenin, Ortaya Karışık İlişkiler filminin de Netflix’in kataloğundan çıkarılmasına. oyçokluğuyla karar verildi.— İlhan Taşcı (@ilhantasci) December 15, 2021
RTÜK yetişkinlerin para verip üye olduğu tercihli/şifreli dijital platformları da denetliyor!
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