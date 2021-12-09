RTÜK, Hasan Can Kaya'nın 'Konuşanlar' programı için inceleme başlattı
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Acun Ilıcalı'nın dijital film, dizi izleme platformu Exxen'de yayınlanan Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programı hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. Şahin, “Defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz” dedi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, YouTube’da başlayıp kısa süre içerisinde Exxen platformuna transfer olan Konuşanlar programı hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı. Şahin, programın 'Türk aile yapısına ve ahlakına uygun olmadığını' dile getirdi.
Şahin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Türk aile yapısına ve ahlâkına uygun olmayan diyalogların geçtiği “Konuşanlar” isimli program için platformu defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz. Üst Kurul toplantısında karara bağlanmak üzere söz konusu programa ilişkin inceleme başlatılmıştır.
Türk aile yapısına ve ahlâkına uygun olmayan diyalogların geçtiği “Konuşanlar” isimli program için platformu defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz. Üst Kurul toplantısında karara bağlanmak üzere söz konusu programa ilişkin inceleme başlatılmıştır. pic.twitter.com/LJVGg6qzCy— Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) December 8, 2021
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