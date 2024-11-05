RTÜK’ten iki haber sitesine 72 saatlik süre

RTÜK, Karar gazetesi ve Sputnik Türkiye'nin internet haber sitesine belirlenen süre içerisinde lisans satın almamaları halinde erişim engeli getirilecek.

RTÜK’ten iki haber sitesine 72 saatlik süre
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.11.2024 - 18:00

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "yayın lisansı almadan yayın hizmeti sunduğu" gerekçesiyle Karar gazetesi ve Sputnik Türkiye'ye, lisans ücretini ödemeleri veya yayın hizmetlerine son vermeleri için 72 saat süre verdi. Aksi durumda, yayınlara erişim engeli getirileceği bildirildi

İfade.org.tr'de yer alan habere göre; RTÜK, yayın lisansı almadan yayın hizmeti sunduğu gerekçesiyle Karar gazetesinin internet adresi karar.com ve Sputnik Türkiye'ye, lisans ücretini ödemeleri veya yayın hizmetlerine son vermeleri için 72 saat süre tanıdı.

72 saatlik süre içerisinde gerekli lisans alımı yapılmaz ya da yayın hizmetine son verilmemesi halinde Karar'ın http://karar.com ve Sputnik Türkiye'nin http://anlatilaninotesi.com.tr alan adlarına erişim engeli getirilecek.


Etiketler: #RTÜK #Sputnik Türkiye #karar

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