RTÜK’ten iki haber sitesine 72 saatlik süre
RTÜK, Karar gazetesi ve Sputnik Türkiye'nin internet haber sitesine belirlenen süre içerisinde lisans satın almamaları halinde erişim engeli getirilecek.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "yayın lisansı almadan yayın hizmeti sunduğu" gerekçesiyle Karar gazetesi ve Sputnik Türkiye'ye, lisans ücretini ödemeleri veya yayın hizmetlerine son vermeleri için 72 saat süre verdi. Aksi durumda, yayınlara erişim engeli getirileceği bildirildi
İfade.org.tr'de yer alan habere göre; RTÜK, yayın lisansı almadan yayın hizmeti sunduğu gerekçesiyle Karar gazetesinin internet adresi karar.com ve Sputnik Türkiye'ye, lisans ücretini ödemeleri veya yayın hizmetlerine son vermeleri için 72 saat süre tanıdı.
72 saatlik süre içerisinde gerekli lisans alımı yapılmaz ya da yayın hizmetine son verilmemesi halinde Karar'ın http://karar.com ve Sputnik Türkiye'nin http://anlatilaninotesi.com.tr alan adlarına erişim engeli getirilecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Futbolda pis kokular yükseliyor
- TÜPRAŞ'ta patlama: 12 kişi yaralandı
- 'Erdoğan bize göre tek seçenektir'
- CHP’de çelişen başkanlara uyarı
- AKP’li vekilin PKK yöneticisiyle fotoğrafı gündem oldu!
- Son seçim anketinde çarpıcı sonuç!
- Hekimlerin istifaları hızlandı
- 'Erdoğan ömür boyu Cumhurbaşkanı olacak diye...'
- 'Atatürk ile Cumhuriyet ile bayrak ile...'
- İşte sıfır faizli kredi veren bankalar…