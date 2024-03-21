Medresede yerel seçim çalışması

Şeriat talepleriyle dikkat çeken HÜDA PAR, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi başkanı adaylığına Mersin milletvekili Faruk Dinç’i aday gösterdi.

Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 21.03.2024 - 04:00
Medresede yerel seçim çalışması
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Dinç, seçim çalışmasına yönelik bölgede yasadışı faaliyet gösteren medreseleri ziyaret ediyor. Dinç önceki gün Diyarbakır’da “Kuran kursu” adı altında yasadışı medrese faaliyetinde bulunan “Suffe Yatılı Erkek Kuran Kursu”nda seçim çalışması yaptı.

Dinç, ziyaret kapsamında medresenin baş müderrisi ve Medrese Alimleri Vakfı (MEDEV) Başkanı Muhammed Tayyip Elçi’yle de görüştü. MEDAV, medreselerin resmi statü kazanması için faaliyet yürüten bir örgüt olarak dikkat çekiyor. Dinç, ziyarete ilişkin “Müslümanların birliğinin önemini konuştuk” açıklaması yaptı.


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