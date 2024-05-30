Ruanda nerede? Ruanda hangi kıtada? Ruanda vize istiyor mu?

Resmi Gazete’de yayınlanan ilanla Türkiye ile Ruanda Cumhuriyeti arasında yapılan turizm işbirliği anlaşması yürürlüğe girdi. Peki, Ruanda nerede? Ruanda hangi kıtada? Ruanda vize istiyor mu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2024 - 12:52
Ruanda nerede? Ruanda hangi kıtada? Ruanda vize istiyor mu?
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Resmi Gazete'de, 24 Haziran 2019'da Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin karar yayımlandı. Peki, Ruanda nerede? Ruanda hangi kıtada? Ruanda vize istiyor mu?

RUANDA NEREDE, HANGİ KITADA?

Ruanda ya da resmî adı ile Ruanda Cumhuriyeti, Afrika kıtasının orta bölümünün doğu kısmında yer alan ve denize kıyısı bulunmayan bir ülkedir. Ülkenin sınır komşularını (kuzeyden saat yönünde ilerlendiğinde) Uganda, Tanzanya, Burundi ve bir kısmı Kivu Gölü ile olmak üzere Kongo DC oluşturmaktadır. Ülkenin başkenti Kigali'dir.

RUANDA VİZE İSTİYOR MU?

Ruanda'ya Seyahat Edecek Türk Vatandaşlarının Dikkatine / T.C. Dışişleri Bakanlığı Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.


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