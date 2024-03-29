Ruhsatsız işletildiği tespit edilen 4 maden ocağı imha edildi
Zonguldak’ta ruhsatsız işletildiği tespit edilen 4 maden ocağı ekiplerce imha edildi.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik operasyon düzenlendi.
Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen dört maden ocağı tespit edildi. Ocaklarda 1 adet el arabası, 1 adet kürek, 40 metre ray ele geçirildi.
Söz konusu ocakların imhası Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerince yapıldı.
Ocakların orman sınırları içerisinde yer almasından dolayı ele geçirilen eşyalar Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Tutulma öncesi yiyecek, su, yakıt stoklayın!'
- Emekliye promosyonda yeni gelişme!
- Bakliyat ve kuruyemiş devi iflas etti
- Murat Kurum'dan şaşırtan vaat!
- İstanbul'da büyük yangın!
- Kurum'un eşine: 'Onun eşine aşığım'
- Erdoğan'dan 'emekli maaşı' açıklaması
- ‘İktidar yapsın, bugün çekeriz adayımızı’
- Yarbay intihar etti!
- ‘O iş bitti kardeş’