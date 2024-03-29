Ruhsatsız işletildiği tespit edilen 4 maden ocağı imha edildi

Zonguldak’ta ruhsatsız işletildiği tespit edilen 4 maden ocağı ekiplerce imha edildi.

İHA
Yayınlanma: 29.03.2024 - 12:32
Ruhsatsız işletildiği tespit edilen 4 maden ocağı imha edildi
Abone Ol google-news

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik operasyon düzenlendi.

Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen dört maden ocağı tespit edildi. Ocaklarda 1 adet el arabası, 1 adet kürek, 40 metre ray ele geçirildi.

Söz konusu ocakların imhası Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerince yapıldı.

Ocakların orman sınırları içerisinde yer almasından dolayı ele geçirilen eşyalar Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


zonguldak haberleri ruhsatsız haberleri Ruhsat haberleri

İlgili Haberler

Adana'da 13 ruhsatsız silah ele geçirildi

Adana'da 13 ruhsatsız silah ele geçirildi
Adana'da 64 ruhsatsız silah ele geçirildi: 9 tutuklama

Adana'da 64 ruhsatsız silah ele geçirildi: 9 tutuklama
Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı imha edildi

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı imha edildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Jahrein'e kötü haber: Kılıçdaroğlu'na 20 bin TL tazminat ödeyecek

Jahrein'e kötü haber: Kılıçdaroğlu'na 20 bin TL tazminat ödeyecek
Xabi Alonso, Liverpool için kararını verdi!

Xabi Alonso, Liverpool için kararını verdi!
Trabzon’da göçük: 3 işçinin de cansız bedenine ulaşıldı!

Trabzon’da göçük: 3 işçinin de cansız bedenine ulaşıldı!
Bandırma’da sahile ceset vurdu: Kayıp denizcilerden birine mi ait?

Bandırma’da sahile ceset vurdu: Kayıp denizcilerden birine mi ait?
Belediye başkanının aracına silahlı saldırı! ‘Hiçbir zorbalık bizi bu yoldan alıkoyamaz’

Belediye başkanının aracına silahlı saldırı! ‘Hiçbir zorbalık bizi bu yoldan alıkoyamaz’
Beşiktaş Emlakjet final umudunu sürdürmek için sahaya çıkıyor

Beşiktaş Emlakjet final umudunu sürdürmek için sahaya çıkıyor
Erdoğan’a sayı yeterli gelmiyor! Belediye çalışanlarına miting ‘yoklaması’

Erdoğan’a sayı yeterli gelmiyor! Belediye çalışanlarına miting ‘yoklaması’
İtalyanlar duyurdu: Galatasaray’da Zaniolo gelişmesi!

İtalyanlar duyurdu: Galatasaray’da Zaniolo gelişmesi!