Ruhsatsız silah çetesi iddianamesinden 'Turabi Çamkıran' çıktı: 'Benim kızın emanetini unutma...'

Kağıthane’de 25 Ağustos 2023’te gerçekleştirilen bir
operasyon sırasında; şüphelilerin açtığı ateş sonucu polis memuru Hakan Telli
şehit oldu.
Kurşunların, Türkiye'de yasal üretimi bulunmayan UTAŞ marka
bir silahtan çıktığı belirlendi. Bunun üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, kapsamlı bir soruşturma başlattı.
İDDİNAME HAZIRLANDI
Soruşturma sonunda 43 şüpheli hakkında “İzinsiz olarak
ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma” suçlarından
22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
TURABİ ÇAMKIRAN AYRINTISI ORTAYA ÇIKTI
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, iddianamede Turabi
Çamkıran’ın, kız arkadaşı T.A.A.’ya ruhsatsız bir tabanca temin ettiği
bilgisine yer verildi.
Silahın, dosyada satıcı olarak adı geçen Mevlüt Şeker’den
alındığı belirtildi. Bu süreçte, Çamkıran’ın "temin edici",
T.A.A.’nın ise "alıcı" olarak konumlandığı aktarıldı.
“TURBO TURBO” DİYE KAYDETMİŞ
Sanık Mevlüt Şeker’in dijital materyallerinde “TURBO TURBO”
adıyla kayıtlı kişinin Turabi Çamkıran olduğu tespit edildi. İkili arasındaki
mesajlaşmalar da iddianameye girdi.
İddianamede yer alan tutanaklarda Çamıran'ın Şeker'e
"Benim kızın emanetini unutma Kral ayın 15'i giderken emaneti sana
bırakacağız ama sende dursun hep" dediği, Şekerin ise "Emanet
kolay" şeklinde cevap verdiği kaydedildi.
Şeker’in, Çamkıran’a “Şu senin zımbırtıyı nasıl ulaştırayım
sana zımbırtıyı getireyim mi” şeklinde mesaj attığı, Çamkıran’ın ise “Tamam
adamın dibi. Emanetle lobiye girme, arama var. Ben üstüme alırım, beni
aramıyorlar. Şeflerini hırpaladım, her gün adam mı aranır lan diye” cevabını
verdiği kaydedildi.