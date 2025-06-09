Ruhsatsız silah çetesi iddianamesinden 'Turabi Çamkıran' çıktı: 'Benim kızın emanetini unutma...'

Kağıthane’de 25 Ağustos 2023’te gerçekleştirilen bir operasyon sırasında; şüphelilerin açtığı ateş sonucu polis memuru Hakan Telli şehit oldu.

Kurşunların, Türkiye'de yasal üretimi bulunmayan UTAŞ marka bir silahtan çıktığı belirlendi. Bunun üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, kapsamlı bir soruşturma başlattı.

İDDİNAME HAZIRLANDI

Soruşturma sonunda 43 şüpheli hakkında “İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma” suçlarından 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

TURABİ ÇAMKIRAN AYRINTISI ORTAYA ÇIKTI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, iddianamede Turabi Çamkıran’ın, kız arkadaşı T.A.A.’ya ruhsatsız bir tabanca temin ettiği bilgisine yer verildi.

Silahın, dosyada satıcı olarak adı geçen Mevlüt Şeker’den alındığı belirtildi. Bu süreçte, Çamkıran’ın "temin edici", T.A.A.’nın ise "alıcı" olarak konumlandığı aktarıldı.

“TURBO TURBO” DİYE KAYDETMİŞ

Sanık Mevlüt Şeker’in dijital materyallerinde “TURBO TURBO” adıyla kayıtlı kişinin Turabi Çamkıran olduğu tespit edildi. İkili arasındaki mesajlaşmalar da iddianameye girdi.

İddianamede yer alan tutanaklarda Çamıran'ın Şeker'e "Benim kızın emanetini unutma Kral ayın 15'i giderken emaneti sana bırakacağız ama sende dursun hep" dediği, Şekerin ise "Emanet kolay" şeklinde cevap verdiği kaydedildi.

Şeker’in, Çamkıran’a “Şu senin zımbırtıyı nasıl ulaştırayım sana zımbırtıyı getireyim mi” şeklinde mesaj attığı, Çamkıran’ın ise “Tamam adamın dibi. Emanetle lobiye girme, arama var. Ben üstüme alırım, beni aramıyorlar. Şeflerini hırpaladım, her gün adam mı aranır lan diye” cevabını verdiği kaydedildi.