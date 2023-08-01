Ruhsatsız silahta artış korkuttu

Yayınlanma: 01.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 01.08.2023 - 04:00

CHP'li Şevkin, 2018’de 7 bin 630 olan silah bulundurma ruhsatı alan kişi sayısının 2021 yılında 16 bin 569 olduğunu, Türkiye’de toplam 2.5 milyon ruhsatlı, 25 milyon da ruhsatsız silah bulunduğunun çeşitli kaynaklarca öne sürüldüğüne işaret etti.

Ateşli silahların kanayan bir yara halini aldığını vurgulayan Şevkin, “Öyle ki bireysel silahlanma nedeniyle küçük çocukların dahi yanlışlıkla ebeveynlerini öldürdüğü gerçeğiyle karşı karşıya kalınmaktadır. Ülkemizde her yıl 350 kadın cinayeti işlenmektedir. Kadın cinayetlerinin büyük çoğunluğunun ateşli silahlarla gerçekleştirildiği açıktır” dedi.

Şevkin, söz konusu durumun “acil olarak” masaya yatırılması gerektiğini ifade etti.

