Ruhsatsız tabanca ele geçirildi... Niğde'de 'tarihi eser kaçakçılığı' operasyonu: 1 gözaltı

Yayınlanma: 26.02.2025 - 17:40

Güncelleme: 26.02.2025 - 17:41

İlçeye bağlı Çukurkuyu Kasabası’nda düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 16 adet obje ile birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İŞLEM BAŞLATILDI

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.