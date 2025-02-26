Ruhsatsız tabanca ele geçirildi... Niğde'de 'tarihi eser kaçakçılığı' operasyonu: 1 gözaltı

Niğde İl Jandarma Komutanlığı tarafından kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda Bor ilçesinde operasyon düzenlendi.

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi... Niğde'de 'tarihi eser kaçakçılığı' operasyonu: 1 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 26.02.2025 - 17:40

İlçeye bağlı Çukurkuyu Kasabası’nda düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 16 adet obje ile birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İŞLEM BAŞLATILDI

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.


Etiketler: #Niğde #Jandarma

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