Ruhsatsız tabanca ele geçirildi... Niğde'de 'tarihi eser kaçakçılığı' operasyonu: 1 gözaltı
Niğde İl Jandarma Komutanlığı tarafından kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda Bor ilçesinde operasyon düzenlendi.
İlçeye bağlı Çukurkuyu Kasabası’nda düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 16 adet obje ile birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İŞLEM BAŞLATILDI
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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