Rumeli rüzgarı Aydın’ı sardı

25 Ağustos 2022 Perşembe, 12:38

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin gelenekselleşen 19. Uluslararası Makedonya ve Rumeli Göçmenleri Folklor Festivali, pandemi döneminin ardından kaldığı yerden tüm coşkusuyla devam etti. İncirliova, Germencik ilçelerinin ardından Didim ve Kuşadası’nda da halkın yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler bu kez Aydın Tekstil Park’ta yurttaşlarla buluştu.

TEKSTİL PARK’TA DOSTLUK RÜZGARI

Renkli görüntülere sahne olan ve Aydınlıların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen gecede, Kud Jane Sandaski Makedonya Halk Oyunları ekipleri, Sakoband Orkestrası ve Mila Sevim konseri düzenlendi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı ekiplerinin halk oyunları gösterisi ve Balkan ezgilerinden oluşan bir konser düzenlediği festivalde, Balkanlar’dan Aydın’a uzanan bir dostluk rüzgarları esti.

“FESTİVALLERE DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Aydın Büyükşehir Makedonya ve Rumeli Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Turgut Gülmüş açılış konuşmasında festivale yapılan katkıları nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Derneğin teşekkür plaketini alan Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Evrim Karakoz, “Aydın’ın kültürel zenginliğinin bir parçası olan Balkanlar, festivalde çok güzel bir şekilde temsil edildi. Halk dansları ve müzik ekiplerinin performansları mükemmeldi. Makedonya’dan Aydın’a gelerek festivale katkı sunan ekiplere teşekkür ediyoruz. Bizler de Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak festivallere destek vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.