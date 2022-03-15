Rus milyarder Abramovich'in özel jeti İstanbul'dan ayrıldı
Rus milyarder Roman Abramovich'in akşam saatlerinde İstanbul'a gelen LX-RAY kuyruk tescilli Gulfstream G650ER tipi özel jeti, 01.48'de Moskova'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'ndan havalandı.
Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'ndan kalkan milyarder Roman Abramovich'in özel jeti, yaklaşık 2 saatlik uçuşun ardından 18.11'de İstanbul Havalimanı'na teker koymuştu. Apronda park eden Abramovich'in jeti, 7 saat 37 dakika sonra bu kez İstanbul'dan Moskova'ya gitmek üzere yeniden havalandı. Abramovich’in uçakta bulunup bulunmadığı ise öğrenilemedi.
MOSKOVA-TEL AVİV-İSTANBUL HATTINDA
Öte yandan dün Rusya'nın başkenti Moskova'dan havalanan Abramovich'in jeti, akşam saatlerinde Tel Aviv'e inmişti. Abramovich'in en son bugün Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'nda görüldüğü iddia edilmişti. Hava trafiği ile ilgili anlık bilgiler veren "Flight radar" uygulamasına göre Abramovich'in özel jeti, 12 Mart günü de İstanbul'dan Moskova'ya gitmişti.
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