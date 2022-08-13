Rus senatörden Türkiye'ye uyarı: İHA üretim tesisleri meşru hedef olacak

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 12:27

Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi üyesi Sergey Tsekov, Baykar Teknoloji'nin, Ukrayna'da S/İHA üretimine ilişkin bir fabrika kuracağına dair haberler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Sergey Tsekov, Baykar Teknoloji tarafından Ukrayna'da kurulacağı bildirilen S/İHA üretim tesisine sert bir tepki göstererek, bu girişime "izin vermeyeceklerini" söyledi.

Tsekov, "Bu fabrikayı Ukrayna topraklarında inşa edeceklerinden şüpheliyim, çünkü Ukrayna'da özel bir askeri operasyon yürütülüyor. Sanırım buna izin vermeyeceğiz" dedi.

Tsekov, kurulması beklenen İHA üretim tesisinin, "bir Türk değil, Ukrayna fabrikası" olacağını belirterek, "O halde bu bir Ukrayna tesisi ise, özel askeri operasyon kapsamında tarafımızca meşru hedef olacak" diye konuştu.

Tsekov ayrıca, Rusya-Ukrayna Savaşı esnasında Ukrayna topraklarındaki askeri tesislerin Rus güçleri tarafından "yok edildiğini" de sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Vasily Bodnar, Baykar Teknoloji'nin Ukrayna'da bir S/İHA üretim tesisi kuracağını belirterek, "Tesis kurulacak. Sadece bir hafta önce hükümet ikili bir anlaşmayı onayladı ve santralin inşasına ilişkin bir anlaşma olan onay için meclise gönderdi" ifadelerini kullanmıştı.

Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar da konuya ilişkin, "Ukrayna ile uzun vadeli proje planlarımız var. Baykar, orada tüm sistemleri üretmek istediğimiz bir fabrika, bir araştırma merkezi ve gelişmiş bir üretim merkezi kurmaya başladı. Yatırım planlarımız şu anda ilerliyor" demişti.