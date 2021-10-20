Rüşvet alan daire başkanı Karakaş hakkında karar
AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Mali İşler Daire Başkanı Bahattin Karakaş, tutuklu yargılandığı mahkemece 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme bu kararla birlikte cezaevinde kaldığı süreyi dikkate alarak Karakaş'ı tahliye etti.
Belediyeye iş yapan müteahhitlerin ödeneklerini fazla veya erken ödemek için çay paketi içinde 30 bin lira rüşvet alırken yakalanan Daire Başkanı Bahattin Karakaş, Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısına çıktı.
Daha önceki savunmalarını tekrar eden Karakaş, tutuksuz yargılanan müteahhit Y.T'den rüşvet almadığını bahsi geçen 30 bin lirayı borç aldığını söyleyerek suçsuz olduğunu söyleyerek beraatini istedi.
RÜŞVETTEN 4 YIL HAPİS VE TAHLİYE
Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre mahkeme heyeti ise, Karakaş'ın görev ve unvanını kullanarak müteahhitlerden rüşvet aldığına kanaat getirerek, sanığa 4 yıl 2 hapis cezası verdi. Yaklaşık 11 aydır tutuklu bulunan Karakaş'ın cezaevinde kaldığı süreyi dikkate alan mahkeme sanığı tahliye etti. Rüşvet vermekten tutuksuz yargılanan müteahhit Y.T aynı cezaya çarptırıldı.
KASA SERVET ÇIKMIŞTI
Diğer taraftan Bahattin Karakaş'ın Belediyedeki odasında bulunan kasada yapılan aramada ise çay paketinin içinden 135 bin euro, 36 bin TL, kendisine ait bireysel emeklilik poliçesi, eşi dahil vekalet aldığı 8 kişi adına açılan 22 banka hesap cüzdanı, biri külçe olmak üzere 5 kilo 550 gram altın, 13 adet çeyrek altın ebatlarında basılan özel altın, 75 tam altın, 50 yarım, bin 59 çeyrek altın ve gayrimenkul tapuları bulunmuştu.
Bahattin Karakaş’ın mal varlığını nereden bulduğuna dair soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Video Haberler
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul'da kiraların en çok arttığı ilçeler belli oldu
- İlk fırsatta Türkiye'ye saldıracaklar
- Volkan Demirel'den Sedat Peker açıklaması
- WhatsApp son görülme özelliğini değiştiriyor
- Ankara'da korkutan patlama
- Bomba itiraflar için karar verildi
- Arabaya binecek halimiz kalmadı
- Bilerek ve isteyerek mi yapılıyor?
- Bahçeli kararını verdi: Oğlu da gitti!
- Acemoğlu'ndan 'diktatör' çıkışı