Rüşvet aldığı iddia edilen daire başkanı serbest bırakıldı

05 Ekim 2021 Salı, 21:56

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada savcılık, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi’nde hak edişleri erken ödeme karşılığında müteahhitlerden rüşvet aldığı iddiasıyla yaklaşık 8 aydır tutuklu yargılanan Mali Hizmetler Daire Başkanı Bahattin Karakaş ile kendisine rüşvet vermek suçundan tutuksuz yargılanan müteahhit Y.T.'nin, ayrı ayrı 4 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mali Hizmetler Daire Başkanı Bahattin Karakaş, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, Bahattin Karakaş'ın adli kontrol şartı ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi.

KASASINDAN SERVET ÇIKMIŞTI

Öte yandan Daire Başkanı Karakaş’ın belediyede bulunan odasında yapılan aramada çelik bir kasada çay paketinin içinden 135 bin Avro, 36 bin TL, bir tanesi 1 kilogram külçe olmak üzere yaklaşık 5 kilogram altın, 13 adet çeyrek altın ebatlarında basılan özel altın, 75 tam altın, 50 yarım altın, 1059 çeyrek altın, kendisi dahil 8 farklı kişi adına çeşitli bankalara ait 23 adet hesap cüzdanı ve 40 yakın gayri menkul tapusu ele geçirilmişti.