'Rüşvet karşılığı imza yükümlülüğünü kaldırdılar' iddiası: Aksaray Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde tutuklamalar!

19.05.2026 16:50:00
Haber Merkezi
Aksaray Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne yönelik 'rüşvet' operasyonunda gözaltına alınan 10 şüphelinden 9'u tutuklandı.
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aksaray Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Aksaray Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne 'rüşvet' operasyonu düzenlendi.

İddiaya göre, müdürlükteki bazı kamu görevlileri denetimli serbestlik kapsamındaki bazı kişilerin imza verme yükümlülüğünü rüşvet karşılığında kaldırdı.

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında yapılan baskınlarda; aralarında kurum müdürü, kurum şefi, infaz koruma memurlarının da olduğu toplam 10 şüpheli, gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ele geçirilen para ve altınlara el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 9’u tutuklandı. 

İlgili Konular: #Rüşvet #Denetimli serbestlik