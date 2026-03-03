'Rüşvet karşılığı nikah kıyıldığı' iddiası: 17 kişi gözaltına alındı

Kırklareli'nde nikah dairesinde bazı yabancı uyrukluların evlilik işlemlerinin mevzuata aykırı şekilde gerçekleştirildiği ve bu işlemler karşılığında menfaat temin edildiği yönündeki iddialar üzerine soruşturma başlatılmış, bu kapsamda 12 kişi gözaltına alınmıştı. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

Böylelikle yakalanan şüpheli sayısı 17'ye yükseldi. Şüpheliler, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kırklareli Belediyesi nikah dairesinde bazı yabancı uyrukluların evlilik işlemlerinin mevzuata aykırı şekilde gerçekleştirildiği ve bu işlemler karşılığında menfaat temin edildiği yönündeki iddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 28 Şubat Cumartesi nikah memuru A.A.'nın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüpheli nikah memuru A.A.'nın evinde yapılan aramada 41 bin lira, 900 dolar ve 100 avro ele geçirilmişti.