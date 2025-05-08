Gülaylar patronu 24 saatte üç farklı ifade verdi!

Yayınlanma: 08.05.2025 - 17:23

Güncelleme: 08.05.2025 - 17:24

İBB soruşturmasında gözaltına alınan Gülaylar Grup yöneticisi Mehmet İlhan Gülay, savcılığa üç ayrı ifade verdi. İlkinde rüşvet iddialarını reddeden Gülay, sonrasında isim verdi, ardından bazılarını sildi, yenilerini ekledi. Gülay, en sonunda “İBB beni de mağdur etti” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “mali suçlar” soruşturmasında tutuklanan Gülaylar Group İcra Kurulu Üyesi Mehmet İlhan Gülay’ın, 24 saat içinde üç farklı ifade verdiği ortaya çıktı. İlk ifadesinde, “Rüşvet yok, imar süreci AKP döneminde başladı” diyen Gülay, ikinci ifadesinde “Benden rüşvet istendi, protokolü zorla imzalattılar” diyerek bazı bürokrat ve siyasetçilerin isimlerini verdi.

Ancak çelişkili ifadeler bununla da sınırlı kalmadı. Gülay, cezaevinden savcılığa gönderdiği üçüncü ve yazılı ifadesinde, daha önce verdiği isimlerden bazılarını çıkardı, yerlerine yeni isimler ekledi. Cezaevinden savcılığa getirilen Gülay, bu son ifadesini savcı huzurunda da tekrarladı. Son ifadesinde, “İBB beni de mağdur etti, ben de şikayetçiyim” sözleri dikkat çekti.

Gülay, üçüncü ifadesinin ardından tekrar cezaevine gönderildi.

RÜŞVET İDDİALARI 1000 KONUTLUK PROJEYE DAYANIYOR

Soruşturmanın odağındaki en önemli başlık, Ataşehir İçerenköy’de CarrefourSA arazisinin üzerinde planlanan dev konut projesi. Gülaylar Grup’un, Kalyon İnşaat’la birlikte yürütmeyi planladığı 1000 konutluk lüks rezidans projesi için imar süreçlerinde rüşvet verdiği iddiası, soruşturmanın temelini oluşturuyor.