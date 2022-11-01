Rusya, BM ve Türkiye'ye yeşil ışık yaktı: Diyaloğu sürdüreceğiz

01 Kasım 2022 Salı, 12:52

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ŞİÖ Hükümet Başkanları Konseyi toplantısında konuştu.

Mihail Mişustin, tahıl anlaşması konusunda BM ve Türkiye ile diyaloğa devam edeceklerini söyledi.

Ukrayna'nın, Sivastopol Körfezi'nde Rus gemilerine yönelik bir "terör saldırısı" başlattığını hatırlatan Mişustin, bunun sonucunda Rusya'nın tahıl anlaşmasını askıya aldığını dile getirdi.

Mişustin, "Oluşturulan insani yardım koridorunun güvenliğini garanti etmek artık mümkün değildir. İstanbul'da imzalanan anlaşmalar çerçevesinde güncel konularda BM ve Türkiye ile diyaloğumuzu sürdüreceğiz" dedi.

PUTİN NE DEMİŞTİ?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tahıl anlaşmasını durdurmadıklarını, ara verdiklerini açıkladı.

Putin, "Birleşmiş Milletler bu anlaşmanın taraflarından. Ukrayna ile çalışsınlar ve Ukrayna, sivil gemilere veya Rus tedarik gemilerine herhangi bir tehdit yaratmayacağını garanti etmelidir" dedi.