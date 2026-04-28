Rusya’da maden sahasında çığ felaketi: 6 işçi hayatını kaybetti

Rusya’ya bağlı Buryutya Özerk Cumhuriyeti’nde bulunan bir maden sahasında yapılan yol çalışması sırasında düşen çığ nedeniyle 6 işçi hayatını kaybetti.

9 iŞÇİ ÇIĞ ALTINDA KALDI

Rusya’ya bağlı Buryutya Cumhuriyeti’nin Muysky Bölgesi’nde bulunan bir maden sahasında yapılan yol çalışması sırasında çığ düştü. Sahada çalışan 9 çığ altında kalırken, 3 işçi kendi imkanlarıyla kurtuldu. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı yaklaşık 60 personel maden sahasına ulaşarak çığ altında kalan 6 işçiyi arama çalışmalarına başladı. Gün içinde devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında yeni bir çığ felaketi daha yaşandığı ancak kurtarma ekiplerinin bu felaketten kaçarak kurtulduğu açıklandı.

6 İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, çığ altındaki 6 işçinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. Rusya Soruşturma Komitesi ve Buryutya Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.