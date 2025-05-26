Rusya Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti

AA'nın ​d​​​iplomatik kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Putin, Rusya'ya ziyarette bulunan Fidan'ı kabul etti.

Yerel saatle 19.30'da başlayan görüşme sona erdi.

Görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

Rusya’nın başkenti Moskova’yı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Fidan, sabah saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanı Vladimir Medinsky ile de bir araya gelmişti.

KREMLIN DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Moskova’ya iki günlük çalışma ziyareti kapsamında giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı bugün kabul edeceğini duyurmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Gün içinde Kremlin’de kapalı yapılacak birkaç çalışma toplantısı planlanmış durumda. Aynı zamanda, Başkan (Putin), bugün Moskova’da bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı da kabul edecek” demişti.

Peskov, Putin ile Fidan’ın görüşmesinde Ukrayna konusunun 'doğal olarak ana gündem maddesi' olacağını söylemişti. Ayrıca Fidan’ın, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile ikili ilişkilerin ele alınacağı görüşmeler yapacağını da aktaran Peskov, “Ve elbette Ukrayna meselesine dair görüş alışverişi zorunlu olacak” ifadelerini kullanmıştı.