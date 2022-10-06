Rusya, Fransa'yı Ukrayna'ya askeri destek sağlaması nedeniyle uyardı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Moskova Büyükelçisi Pierre Levy'ye, ülkesinin Ukrayna'ya askeri teknik destek sağlaması nedeniyle uyarıda bulundu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fransa'nın Moskova Büyükelçisi Levy'nın bakanlığa çağrıldığı ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko ile görüştüğü belirtildi.
Gruşko'nun, Fransa ve diğer Batılı ülkelerin Ukrayna'ya sağladığı askeri teknik desteğini değerlendirdiği kaydedilen açıklamada, "Rus tarafı, Kiev yönetimine silah ve askeri teçhizat sevkiyatlarının ve Ukraynalı askerlerin hazırlığı için eğitim programlarının artırılmasından kaynaklanan tehditlere dikkati çekti. Bu çizginin, Paris yönetiminin Ukrayna'da barışçıl çözümden yana olduğu yönündeki sözleriyle çeliştiği vurgulandı" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin toplantılarının geciktirilmemesi, Rus temsilcilerinin de toplantılara katılmasının engellenmemesi gerektiği" vurgulandı.
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