Rusya, Türkiye'yi diyaloğa çağırdı: Şam'a karşı iyi niyet göstermeli

22 Ekim 2022 Cumartesi, 13:28

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentiev, Türkiye'ye yönelik dikkat çekici mesajlar gönderdi.

Aleksandr Lavrentiev, Türkiye'nin, Rusya ile imzaladığı anlaşmalardaki yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmediğini ileri sürdü.

Lavrentiev, "Maalesef Türkiye, El Kaide'nin bir uzantısı olan Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) terör örgütünü sözde ılımlı bir muhalefete dönüştürmeye çalışıyor" dedi.

Türkiye'nin Suriye'de kontrol ettiği alanlarda ve İdlib'de, radikal grupların aktif faaliyet yürüttüğünü belirten Lavrentiev, bunun Suriye'nin egemenliğine "gölge" düşürücü bir hareket olduğunu savundu.

Lavrentiev, "Suriye'nin, tüm toprakları üzerindeki egemenliğini geri kazanmasının kesinlikle gerçekleşeceğinden eminiz, ancak bu elbette zaman gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

"ANKARA, ŞAM'A KARŞI İYİ NİYET GÖSTERMELİ"

Suriye ile Türkiye arasında istihbarat servislerinin temaslarına dikkat çeken Lavrentiev, "her türlü diyaloğun, hareketsizlikten daha iyi" olduğunu söyledi.

Lavrentiev, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Temaslar, iki tarafın pozisyonlarında yakınlaşma noktalarının bulunmasına yardımcı oluyor ve belki de mevcut sorunların bir kısmının çözülmesine yardımcı olabilir. Suriye-Türkiye ilişkilerini normal düzeye döndürme süreci, Türkiye'nin iyi niyetini gerektiriyor. Her şeyden önce Türkiye'nin, silahlı terörist grupları desteklemeyi bırakması gerekiyor."

Suriyeli muhalefetinin, HTŞ ile iş birliği içinde olduğunu iddia eden Lavrantiev, "Kimilerinin ılımlı dediği ama aslında silahlı bir muhalefet olan 'Suriye muhalefeti' ile diyaloğumuza gelince, onlarla HTŞ sorununu çözmeye çağırdık. Ama ne yazık ki Türkiye'nin desteklediği bu muhalefet, sadece bu terör örgütüyle mücadele etmeyi reddetmekle kalmıyor, onunla ortaklık kurmaya da çalışıyor ve bu elbette kesinlikle kabul edilemez ve bu konuyu Türk ortaklarla açıkça konuşuyoruz" dedi.

"ŞAM İLE YPG/SDG'NİN DİYALOG KURMASINI İSTİYORUZ"

Lavrantiev, Rusya'nın YPG/PKK'ya karşı tutumunu değinerek, "Suriye ile YPG/SDG diyaloğun sürdürülmesi ve genişletilmesi gerektiğine her zaman inandık. Bugün iki taraf arasında bir anlaşmaya varmanın mümkün olduğunu söylemek zor; çünkü YPG/SDG, ABD'nin şiddetli baskısı altındadır. Washington, YPG/SDG'yi Suriye hükümetiyle diyaloğu sürdürmeyi reddetmeye çağırmakta ve her türlü anlaşmaya varılmasına karşı çıkmaktadır" dedi.

"ABD AYRILIKÇILIK PEŞİNDE"

Lavrantiev, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"ABD, Suriye'de ayrılıkçı niyetleri destekliyor ve toprak bütünlüğünü geri kazanma ihtimalini ortadan kaldırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor.Buna rağmen, diyalogu sürdürmek için ortak eyleme devam etmek gerekiyor. ABD'nin, Suriye'deki varlığı geçici durumda. Son zamanlarda yaptıkları gibi müttefiklerini eninde sonunda terk edecekler, bu nedenle YPG/SDG'nin bunu anlamasını istiyoruz. YPG/SDG ile Şam arasındaki mevcut yanlış anlaşılmaların çözülmesini dört gözle bekliyoruz."