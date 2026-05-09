Rusya, Zafer Günü’nü kutladı: Büyükelçi Verşinin ilk kez basının karşısına çıktı

Sovyetler Birliği’nin 2. Dünya Savaşı’nı kazandığı gün olan ‘9 Mayıs Zafer Günü’nde, Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği yerleşkesinde ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşü düzenlendi.

Onlarca kişinin katıldığı yürüyüşte Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin ve Belarus’un Ankara Büyükelçisi Anatoly Glaz da yer aldı.

‘FAŞİZM BELASINDAN KURTULMA BAYRAMI’

Türkiye’ye Mart ayında gelen Verşinin, bu etkinlikle ilk kez basının karşısına çıktı.

Konuşmasında, “Bu, atamızın ve diğer ülkelerin bağımsızlığını ve egemenliğini sağlayan, onları faşizm belasından kurtaran herkese anma ve minnettarlık borcumuzu ödediğimiz bir bayramdır. Her geçen gün, Sovyet halkının ve bizimle birlikte faşizme karşı savaşan tüm halkların kahramanlığı, bugünkü nesilleri için daha anlamlı ve anlaşılır hale geliyor. Bu bayrağı, bu kıvılcımları gelecek nesillere aktarmak bizim için son derece önemlidir. İşte bu yüzden bugün çocukların bizimle olması çok önemlidir. Şüphesiz ki, gelecek nesillere karşı büyük bir sorumluluğumuz var” dedi.

İstanbul, Antalya ve Trabzon’da da benzer etkinlikler olduğunu kaydeden Verşinin, “Yıllar önce yaşananlara değer veren tüm vatandaşlarımızın katılımından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bu tür buluşmalardan dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu bağlamda, bugün buraya gelenlere, Zafer gönüllülerine, yurttaşlarımıza ve Rusya’nın diplomatik temsilciliklerinin çalışanlarına şükranlarımı sunmak istiyorum. Yaptığımız şey, bir araya gelmemiz, ruhumuzun, kalbimizin ve aklımızın içten bir dürtüsüdür. Bu ateşi, bu dürtüyü koruyalım” ifadelerini kullandı.