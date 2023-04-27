Rusya'daki Erdoğan ihtimalini canlı yayında açıkladı

Yayınlanma: 27.04.2023 - 13:06

Güncelleme: 27.04.2023 - 13:06

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) "nükleer tesis" statüsüne kavuşmasına yönelik tören bugün düzenlenecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mersin'de düzenlenecek törene gelmiyor. Rus liderin törene video konferans ile katılımı bekleniyor.

Halk TV'de yayınlanan Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi'ne Moskova'dan bağlanan gazeteci Hakan Aksay, Rusya'da konuşulanları aktardı.

Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin "mükemmel" olmadığını söyleyen Aksay, Moskova'da yaptığı görüşmelere değinerek, Rus tarafının muhalefete 'temkinli' yaklaştığı ancak Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rus aydınlarla gerçekleştirdiği son görüşmeden sonra bu algının değişmeye başladığın söyledi.

NEDENİ ERDOĞAN'IN KAYBETME İHTIMALİ Mİ?

Kılıçdaroğlu'nun yaptığı görüşmenin bugün birkaç gazete ve televizyonda haber olduğunu söyleyen Aksay, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajı çok olumluydu, yararlıydı. Bugün Erdoğan kazanırsa bizim için daha iyi olur, onu idare edebiliyoruz diyorlar ama Rus basınında artık Erdoğan'ın kaybetme ihtimali var gibi haberler de çoğaldı" diye konuştu.

Aksay, Putin'in Türkiye'ye gelmeme sebebiyle ilgili açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Belki de Putin'in Akkuyu'ya gelmemesi bu ihtimalin güçlendiğini görmesinden olabilir."