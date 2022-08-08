Rusya'dan 'Soçi görüşmesi' mesajı: NATO'da endişelere yol açtı

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 14:22

Rus Senatör Aleksey Puşkov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 5 Ağustos'ta Soçi'de bir araya gelmesine ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Aleksey Puşkov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vladimir Putin'in Soçi'de bir araya gelmesinin NATO'da "büyük endişeye yol açtığını" öne sürdü.

Puşkov, Erdoğan'ın Rusya ziyaretinin, Ukrayna-Rusya savaşının başlamasından sonra dünya sahnesinde ortaya çıkan durumu "önemli ölçüde değiştirdiğini" iddia etti.

Puşkov, "Birincisi, bir NATO ülkesi liderinin Rusya'yı ziyareti, Batı'nın Rusya'yı tecrit etme stratejisini baltalıyor. Bu tür bir tecride sadece Çin , Hindistan veya Arjantin tarafından değil, aynı zamanda Batı ittifakının önemli bir üyesi tarafından da karşı çıkılıyorsa, bunun anlamı şudur: Batı tecrit politikasında başarısız oldu ve tüm siyaset dünyası bunu görüyor" dedi.

'TÜRKİYE İLE RUSYA'NIN ÇIKARLARI ÖRTÜŞÜYOR'

Alexey Puşkov, iki lider arasındaki görüşmelerde "yaptırım politikasını patlatan" çok önemli anlaşmalara varıldığını söyledi.

Puşkov, Soçi görüşmesine değinerek, "Müzakereler iki alanda değerlendirilmelidir; birincisi ticaret ve ekonomi alanında. Ulusal para birimlerine geçiş, Mir ödeme sisteminin tanınması gibi... İkincisi ise Türkiye'nin uzun vadeli çıkarları. Türkiye'nin olduğu gibi Rusya'nın da uzun vadeli çıkarları Türkiye ile örtüşüyor" diye konuştu.

Puşkov ayrıca, "Soçi'deki toplantı, iki liderin bu temelde iş birliğini ciddi şekilde genişletme niyetinde olduğunu gösterdi" dedi.