Rusya'dan Türkiye'ye 'Baykar' yanıtı: Askeri-teknik iş birliği sürekli gündemimizde
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Türkiye ile ikili ilişkilerdeki tüm iş birliği alanlarının "son derece yüksek düzeyde" olduğunu ifade etti.
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Dmitri Peskov'a basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 Ağustos'taki görüşmede Bayraktar İHA'larının üretimi konusunda Baykar Makina ile iş birliğinin ele alınıp alınmayacağı sorusu yöneltildi.
Peskov, soruya yanıt olarak Türkiye ve Rusya arasındaki askeri-teknik iş birliğinin gelişmeye devam ettiğini söyledi.
Peskov, "İki ülke arasındaki askeri-teknik işbirliği, sürekli olarak gündemde bulunuyor ve böylesine hassas bir alanda işbirliğimizin gelişiyor olması, ikili ilişkilerimizin tüm alanlarının son derece yüksek düzeyde olduğunu gösteriyor" dedi.
Peskov ayrıca, iki ülke arasındaki askeri-teknik iş birliğinin 5 Ağustos'ta Soçi'deki görüşmede de istişare edileceğini bildirdi.
ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün AK Parti MYK toplantısında Rusya'nın ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Baykar Makina ile beraber çalışmak istediğini söyledi.
Erdoğan, "Putin, 'Baykar ile beraber çalışalım' diyor. BAE, 'Baykar'ın fabrikasını bizim burada kurabilirsin' diye bana teklifte bulundu" ifadelerini kullandı.
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