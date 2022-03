Rusya'ya yaptırımların etkisi hissedildi: 'Bütün ödemeler durdu'

08 Mart 2022 Salı, 14:31

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, devam eden Rusya'nın Ukrayna’ya yönelik askeri saldırısının çok büyük sorunlar yaratacağını söyledi. Kızıltan, Rusya’ya uygulanan yaptırımların etkisinin hissedildiğini, Rusya Merkez Bankası’nın rezervleri dondurulurken Türkiye’deki firmaların ise bölgeden ödeme alamadığını belirtti. TIR’ların hala sınır kapılarında beklediğini belirten Kızıltan, “Bütün ödemeler durdu, Rusya ile ticarette ruble de kullanamıyoruz. Döviz kullanamıyorlar. Ruble kuru da belirsiz. Dolayısıyla şu an ticaretimiz durmuş durumdadır” dedi.

"SAVAŞIN ETKİLERİ HİSSEDİLİYOR, RUSYA'DAN PARA KESİLDİ"

Rusya’ya uygulanan yaptırımların etkisi hissedilmeye başlandığını, Rusya Merkez Bankası’nın rezervleri dondurulurken Türkiye’deki firmaların ise bölgeden ödeme alamadığını vurgulayan Kızıltan’ın açıklaması şöyle:

"TIR’lar da hala sınır kapılarında bekliyor. Rusya-Ukrayna savaşı, barış görüşmelerine rağmen devam ederken Rusya’ya dair ekonomik ve siyasi yaptırımlar da artıyor. Rusya’nın uluslararası finans sisteminden (SWIFT) çıkarılması nedeniyle dünya ile ticareti durma noktasına geldi. Avrupa ülkeleri, Rusya Merkez Bankası’nın rezervlere ulaşımını da dondurdu. Devam eden savaş ve yaptırımlarla birlikte Türkiye’nin Rusya ile 35 milyar dolar, Ukrayna ile de 7.5 milyar doları bulan ticareti de etkilendi. Yaptırımların henüz yeni olması nedeniyle etkilerini net olarak göremiyoruz ama ilk etapta, bütün ödemelerin durduğunu görüyoruz. Rusya ile ticarette ruble de kullanamıyoruz. Döviz kullanamıyorlar. Ruble kuru da belirsiz. Dolayısıyla şu an ticaretimiz durmuş durumda. Ancak, her zaman dediğimiz gibi, ekonomik kayıplar her zaman telafi edilir. Önemli olan bu savaşın bir an önce bitmesi ve masum sivillere zarar gelmemesidir."

"MERSİN OLARAK 1 MİLYAR DOLARLIK DIŞ TİCARETİMİZ RİSKE GİRER"

"Rusya Mersin’in en çok ihracat yaptığı ikinci ülke. Irak’tan sonra en önemli pazarımız. Mersin olarak, pandemiden bu yana tüm bölgeler gibi biz de çok sıkıntılı bir süreç geçirdik. Buna bir de ülke içindeki kur krizi, enflasyon ve faiz sarmalı eklendi. Bu sorunlar doğal gaza bağlı enerji zamları ile zirve yaptı. Bu sorunlara rağmen Mersin olarak 2021 yılında ihracatta tarihinin rekoruna gittik ve 4.2 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaştık. Rusya bu ihracat rakamları içinde 471 milyon dolar ile ikinci sırda yer aldı. Bizim için önemli bir pazar. Bu pazarın olumsuz etkilenmesi demek, Mersin olarak ihracatımızın yüzde 13’lük kısmının riske girmesi demektir. Özellikle, Mersin’in omurga tarımsal ürünleri olan meyve (narenciye), sebze ve hayvansal-bitkisel yağların ihracatının olumsuz etkilenmesi demektir. Ukrayna da aynı şekilde Rusya kadar olmasa da 80 milyon dolar ihracatla Mersin’in en büyük 13’üncü pazarı. Ukrayna’ya fabrikasyon metal ürünlerin yanında, hububat da ihraç ediyoruz. Rusya-Ukrayna sorunu Ukrayna’ya giden ihracatta olumsuz etkiler ve gecikmeler yaratmaya başladı bile. Umarız bu sorun daha fazla uzamaz ve ülkeler bir noktada uzlaşır. Yoksa Mersin bu bölgelerle toplamda 1 milyar doların üzerinde dış ticaret hacmine sahip. Sorun uzarsa hem ihracat hem de ithalat anlamında ciddi sorunlar yaşarız. Mersin iş dünyası olarak şimdiden farklı pazar arayışları ile riskleri en aza indirmeye çalışıyoruz."

“ÜÇÜNCÜ ÜLKELERİN YORUMLARI GERİLEME OLUMLU KATKI VERMİYOR”

“Aksine, Ukrayna ve Rusya adına verilen her demecin, yapılan her açıklamanın veya verilen her somut desteğin bu savaşı daha da kızıştırdığını görüyoruz. O zaman da bu açıklama ve desteklerin iyi niyetinden şüphe etmeye başlıyoruz. Elbette tüm bu yangında, bölgeye en yakın ülkelerden olan ve dahası her iki ülke ile önemli ilişkileri, ortak yatırımları ve önemli bir dış ticaret hacmi olan Türkiye’nin etkilenmemesi düşünülemez. Mersin özelinde de bu olumsuz durum şimdiden Mersin firmalarında sorunlar yaşatmaya başlamıştır.”