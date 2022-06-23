Rütbeleri sökülen Hanefi Avcı: 'Süleyman Soylu başta olmak üzere rol alanlara ‘iftira'dan dava açacağım'

23 Haziran 2022 Perşembe, 17:28

Eski Emniyet Müdürü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele (KOM) Dairesi Başkanı Hanefi Avcı'ya, “AİHM kararı doğrultusunda Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını" söylediği için hakkında soruşturma açılmıştı.

İHA’nın haberine göre,“Hakkında 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 26. Maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 35. Madde doğrultusunda soruşturma yürütülen emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın 20 Haziran 2022 tarihi itibarıyla rütbelerinin geri alınmasına karar verildi.”

Kararın Hanefi Avcı’ya tebliğ edilmesi ile emekli polis kimliği ve silahı da geri alınacak.

"ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM"

15 Temmuz sonrası FETÖ’cüler için çıkarılan KHK ile rütbeleri geri alınan Hanefi Avcı Odatv’den Ersin Eroğlu'na konuştu.

Kararın henüz kendisine tebliğ edilmediğini ifade eden Hanefi Avcı rütbelerinin sökülmesiyle ilgili “Başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere bakanlıkta bu soruşturmada yer alan herkesten 'iftira' ve 'görevi kötüye kullanmaktan' şikâyetçi olacağım” dedi.

"SADAT’IN DENETLENMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİĞİM İÇİN RAHATSIZ OLDULAR"

Kararda iddia edilen hususların iftira olduğunu belirten Hanefi Avcı sözlerine şöyle devam etti:

“Bu karar, haksız ve hukuksuzdur. Bizim ne tür hizmetler yaptığımızı en iyi İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bilir. PKK’ya karşı mücadele etmiş FETÖ ile ilgili kitap yazmış ve cezaevine girmiş biri için onlarla irtibatı varmış gibi işlem yapıyorlar. Türkiye’de her ne kadar hukuk siyasetin etkisi altında olsa da hukuki olarak hakkımızı arayacağız. Başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve kararda rol alanlar hakkında ‘iftira’ ve ‘görevi kötüye kullanmak’ suçlarından davacı olacağım. Davamı da sonuna kadar takip edeceğim.”

Kendisinin 10-15 yıl önce söylediği sözlerin de soruşturmaya konu edindiğini belirten Hanefi Avcı, asıl amaçlarının farklı olduğunun ifade ederek “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun suçlularla fotoğrafları çıkmasının yanlış olduğu eleştirdiğim ve SADAT’ın denetlenmesi gerektiğini söylediğim için rahatsız oldular” şeklinde konuştu.