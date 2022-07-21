Rüzgar otelin gölgeliğini uçurdu, faciadan dönüldü
Aydın’ın Didim ilçesinde bir otelin havuz bölümünde bulunan gölgelik duvar, fırtınada yıkıldı. Adeta faciadan dönülen olayda ölen ya da yaralanan kimseni olmaması teselli kaynağı oldu.
Olay, Didim ilçesi Akbük Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Halal Paradise Didim isimli bir otelde akşam saatlerinde etkili olan fırtınada herkes korku dolu anlar yaşadı. Otelin havuz bölümünde bulunan gölgelik duvar, aşırı rüzgara dayanamadı. Hasır ve demirden yapılan gölgelik duvar bir anda şezlongların bulunduğu alana yıkılırken, şans eseri yaralanan olmadı.
Olay esnasında şezlonglarda kimsenin olmaması sayesinde ise adeta facianın eşiğinden dönüldü. Korku dolu anların yaşandığı otelde fırtınadan sonra çekilen fotoğraflar ucuz atlatılan tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.
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