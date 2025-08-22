Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, sosyal medya platformu X'te katıldığı bir sohbet odasında, geçen yıl Diyarbakır'da katledilen Narin Güran'ın akrabalarından Mehmet Şerif Güran ile tartışma yaşadı. Peki, Saadet Oruç kimdir? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç kaç yaşında, nereli? Saadet Oruç ne dedi?

SAADET ORUÇ KİMDİR?



Saadet Oruç, 1972 yılında dünyaya geldi. Oruç, aslen Zonguldaklıdır.

Uzun yıllar dış politika ve uluslararası ilişkiler alanında muhabirlik ve köşe yazarlığı yapan Saadet Oruç, sahadan edindiği deneyimi analiz yazılarıyla birleştirerek tanındı.

Oruç, 2015 yılından bu yana Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görev yapmakta.



'TERS KELEPÇE İLE ALDIRTMAZSAM BEN DE SAADET DEĞİLİM'

Güran'ın kendisine hakaretler ettiğini belirten Oruç, iddiaya göre "Benim sınırım var, bana kimse k...cık diyemez. Mehmet Şerif Güran’ı yarın ters kelepçe ile aldırtmazsam ben de Saadet değilim. Mehmet Şerif Güran bir o... çocuğu" ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞTE DE KÜFÜRLER SAVURMUŞTU



Mayıs ayında yaşanan benzer bir tartışmada Oruç, katıldığı sohbet odasındaki bir kadın kullanıcıya "Siz kimsiniz ki bana 'Kes sesini' diyorsunuz? S..... git" sözleriyle hakaret etmişti.

Oruç'un o ifadeleri gündem olmuştu.