Saadet Partili Mustafa Balta yaşamını yitirdi
Saadet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Mustafa Balta, 85 yaşında yaşamını yitirdi.
Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi GİK üyesi ve Yalova İl Sorumlusu Mustafa Balta’nın yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Karamollaoğlu, bugün Twitter hesabında yayınladığı taziye mesajında şunları kaydetti:
“Değerli yol arkadaşımız, partimizin Genel İdare Kurulu üyesi ve Yalova İl Sorumlumuz Mustafa Balta’nın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Cenabı Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun.”
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Kilitli kapının ardında ahlaksız teklif
- İlhan Cihaner'den Muharrem İnce'ye yanıt
- 'İnce'yi uyarmak zorunda kaldım'
- Akşener'den seçim sonrası için bomba mesaj
- New York Times'ın Kılıçdaroğlu yazısında Erdoğan vurgusu
- 'Muhalefetle 2. balayı olur'
- Alişan'ı çıldırtan 'Millet İttifakı' iddiası
- Beşiktaş’ın yıldızı Dele Alli'den kötü haber
- İhsan Şenocak'dan seçim öncesi kirli provokasyon
- Paramız nasıl pul oldu?