Saadet Partili Mustafa Balta yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 17.04.2023 - 11:26

Güncelleme: 17.04.2023 - 11:26

Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi GİK üyesi ve Yalova İl Sorumlusu Mustafa Balta’nın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Karamollaoğlu, bugün Twitter hesabında yayınladığı taziye mesajında şunları kaydetti:

“Değerli yol arkadaşımız, partimizin Genel İdare Kurulu üyesi ve Yalova İl Sorumlumuz Mustafa Balta’nın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Cenabı Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun.”