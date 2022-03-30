Saadet Partili Tuncay Kasım, kendisini “devrimci” olarak tanımladı
Saadet Partili Belediye Başkanı Tuncay Kasım, "Ömrüm boyunca devrimci oldum, müslümanım, Saadet Partili belediye başkanıyım. Ezmedim, sömürmedim, hak yemedim” dedi.
Giresun’un Çanakçı ilçesinin Saadet Partili Belediye Başkanı Tuncay Kasım, kendisini “devrimci” olarak tanımladı.
Kasım, “Babam Köy Enstitüsü mezunu, sülalenin ilk okuyanı, 38 yıl köy çocuklarına öğretmenlik yaptı, hep CHP’liydi. Annem hâlâ başörtülüdür, o da CHP’li. Ömrüm boyunca devrimci oldum, müslümanım, Saadet Partili belediye başkanıyım. Ezmedim, sömürmedim, hak yemedim” dedi. Hayat pahalılığıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Kasım, “Hasbelkader bu ülkede bir yerel yöneticiyim, halk ile doğrudan iç içeyim. Az çok okumuş, neden sonuç ilişkisi kurabilen biriyim. Hayatım boyunca bu kadar kötü bir ekonomik durum görmedim. İnsanlarda sabır taşı patlamak üzere” diye konuştu. Altı siyasi partinin ortak açıklamasını da değerlendiren Kasım, “Açıklama, bu ülkeye, bu halka güçlü kararlılık umut ve birliktelik mesajı veriyor. Bu kararlılık bozulmayacak. Hep birlikte halk kazanacak” dedi.
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