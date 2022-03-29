Bir belediye meclis üyesi daha AKP'den istifa etti
İBB Meclis üyesi Amine Cansu Kaba'nın dün yaptığı açıklama ile AKP'den ayrıldığını duyurmasının ardından Muğla Fethiye Belediye Meclis Üyesi Ayşe Çiftçi de AKP'den istifa ettiğini duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi Amine Cansu Kaba, dün partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Partisinden ayrılma gerekçelerini de sıralayan Kaba, AKP'nin adaletten uzaklaştığını ve makam sahiplerinin liyakatsız olduğunu söylemişti.
Kaba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Partimden ayrılma sebeplerim; makam ve mevki sahiplerinin liyakatsizliği ve başta gençlik olmak üzere umudun yok edilmesine kadar giden bu yolda vicdanları yaralayan ve 'bu kadarı da olmaz' dediğimiz yanlışlardır” ifadelerini kullanmıştı.
Kaba, şunları söylemişti:
- Mahalle Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi olarak baslayıp, Üsküdar Kadın Kollaı yönetiminde görevyaptığım, Üsküdar İlçe Başkanı Yardımcısı olarak çalıştığım, Üsküdar ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği görevlerini üstlendiğim Ak Parti'den bugün itibariyle istifa ediyorum.
- 19 yaşında, vatanım ve milletim için büyük ideallerle adım attığım partimden ayrılma sebeplerim; adaletten uzaklaşma, zaman içinde insanların itibarsızlaştırılması, makam ve mevki sahiplerinin liyakatsizliği ve başta gençlik olmak üzere umudun yok edilmesine kadar giden bu yolda vicdanları yaralayan ve 'bu kadarı da olmaz' dediğimiz yanlışlardır.
BİR BELEDİYE MECLİS ÜYESİ DAHA İSTİFA ETTİ
Kaba'nın istifası tartışılmaya devam ederken; Muğla Fethiye Belediye Meclis Üyesi Ayşe Çiftçi de partisinden istifa etti.
Sosyal medya hesabından istifasını duyuran Muğla Fethiye Belediye Meclis Üyesi Ayşe Çiftçi, “Kendi isteğim ile 2011 yılında üyesi olduğum, mahalle kadın kolları yönetim kurulu üyeliği görevini, 2018 ve 2020 yılları arasında Fethiye ilçe kadın kolları başkanlığı görevini yaptığım Ak parti üyeliğimden gördüğüm lüzum ve aldığım karar nedeniyle bugün itibariyle istifa ediyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullandı.
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