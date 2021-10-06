Saadet Partisi Bartın İl Başkanı yaşamına son verdi
Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay, aracın içerisinde yaşamına son verdi.
Saadet Partisi Bartın İl Başkanı ve kuyumculuk yapan Ünal Yurtbay, kendisine ait aracın içinde başına dayadığı tabancayı ateşledi. Ağır yaralanan Yurtbay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, öğle saatlerinde Kemerköprü Mahallesi Türbe mevkiinde meydana geldi. Kuyumculuk yapan, 2 çocuk babası Ünal Yurtbay, yol kenarında park ettiği 74 DC 525 plakalı otomobilinde başına dayadığı tabancayı ateşledi. Ağır yaralanan Yurtbay, Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yurtbay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Haberi alan Yurtbay’ın yakınları ve partililer hastanenin önüne akın etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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