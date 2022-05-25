Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Partisi Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 00:06

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, bugün Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'ı, Demokrat Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

Görüşme yaklaşık bir saat 10 dakika sürdü.

Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti" ifadeleri kullanıldı.

Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti. pic.twitter.com/26vamYTKBH — Saadet Partisi #İnsancaYaşam (@SaadetPartisi) May 24, 2022

Demokrat Parti lideri Uysal ise paylaşımında; "Bugün Genel Merkezimizde bizleri ziyaret eden Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu’na nazik ziyaretleri için teşekkür ediyoruz" dedi.