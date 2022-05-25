Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Partisi Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti.
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, bugün Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'ı, Demokrat Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti.
Görüşme yaklaşık bir saat 10 dakika sürdü.
Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti" ifadeleri kullanıldı.
Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti. pic.twitter.com/26vamYTKBH— Saadet Partisi #İnsancaYaşam (@SaadetPartisi) May 24, 2022
Demokrat Parti lideri Uysal ise paylaşımında; "Bugün Genel Merkezimizde bizleri ziyaret eden Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu’na nazik ziyaretleri için teşekkür ediyoruz" dedi.
Bugün Genel Merkezimizde bizleri ziyaret eden Saadet Partisi @SaadetPartisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu’na @T_Karamollaoglu nazik ziyaretleri için teşekkür ediyoruz. https://t.co/oPeZs8P7RV— Gültekin Uysal (@DpGultekinUysal) May 24, 2022
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