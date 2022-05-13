Karamollaoğlu ile Kılıçdaroğlu ne konuştu

13 Mayıs 2022 Cuma

“Bazı konuları kendilerine aktaracağım.”

Böyle demişti Temel Karamollaoğlu. Altılı masanın tüm liderleriyle görüşme niyetini anlatıyordu. Nihayetinde önceki gün CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Peki, neydi o bazı konular, ne konuştular?

Hem Saadet Partisi hem de CHP kulislerinde bu sorunun yanıtını aradım.

Hatırlayın...

Seçim Yasası değişince Karamollaoğlu “Üçüncü ittifak olabilir” çıkışı yapmıştı. Altılı masa dağılmadan “Saadet-DEVA-Gelecek ittifakı” demekti bu. Dahası, Karamollaoğlu iki partinin Saadet çatısı altında seçime girmesini arzuluyordu.

Ali Babacan’ın “Seçime kendi adımız ve logomuzla gireceğiz” çıkışı da aslında Karamollaoğlu’na yanıttı. Üçlüden bir parti çatı olacaksa, onun DEVA Partisi’nin olmasını istiyordu.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ise daha sıcaktı üçlü ittifaka. Hatta ve hatta Davutoğlu’nun partisini kurar kurmaz Saadet ile birlikte hareket etmek istediği konuşuluyordu. O günlerde hem Karamollaoğlu’nun hem de Oğuzhan Asiltürk’ün “daha erken” dediği öne sürülüyordu.

İşte deniyor ki yeni yasayla gündeme gelen üç partinin birlikteliği rafa kaldırılmış değil. Halen gündemde. Karamollaoğlu’nun asıl niyeti yalnızca Babacan ve Davutoğlu ile görüşmekti. Lakin sonra bu planı tüm altılı liderlere doğru dönüştü.

Özetle, Karamollaoğlu ile Kılıçdaroğlu’nun buluşmasının sırrı burada yatıyor. Saadet lideri üçlü ittifakın kurulması için CHP lideriyle de istişareler yapıyor. Kulislerde bu çaba “En çok vekil hangi yöntemle çıkacaksa ona çalışılıyor” diye tarif ediliyor. Mesele Babacan’ın ikna edilmesinde kilitli görünüyor.

Bitirmeden yazayım...

Altılı masaya yakın oturan kurmaylar arasında şu görüşü de işittim:

“Altılı masanın ‘güçlendirilmiş parlamenter sistemden’ sonra ortaya kuvvetli bir hedef koymaması ileride güven kaybı yaratabilir. Daha fazla vakit kaybetmeden teknokrat görüntüden çıkıp, milletin duymak istediği konuların karara bağlanması gerek. Tabanları şimdiden seçime hazırlamak için ittifak meselesinin netleşmesi lazım.”

URFA’DA NELER OLUYOR?

Gece yarısı açıklanan listede birinci sırada onun adı var: Abdullah Erin.

Şanlıurfa’nın valisi değil artık. Yeni görevinin “mülkiye başmüfettişliği” olduğuna cumhurbaşkanı karar verdi. Yani kızağa çekildi. Aslında o da uzun zamandır istifa etmek istiyordu. Çünkü Urfa’da siyasetin devleti esir almasına artık dayanamıyordu. Kurtuldu.

Kısa süre önce, bölgeyi yakından bilen bir CHP yöneticisi “Urfa siyasetinde ilginç şeyler oluyor” demişti. O anlattı, ben notlar tuttum, şimdi yazma sırası:

- Urfa’da 14 milletvekili var. Onlardan sadece biri CHP’li. Sistem değişse de CHP seçimde artık iki milletvekili çıkaracağını düşünüyor. Aday isimler arasında daha önce CHP’li olmayan çok sürpriz isimler çıkacak gibi görünüyor.

- CHP Şanlıurfa İl Başkanlığı’na şehrin Mimarlar Odası Başkanı Ferhat Karadağ getirildi. Ana muhalefet partisinin ilde başka değişimlere de gitmesi bekleniyor.

- Şehirde ağırlığı olan Arap nüfusun “iktidar partisine” yakın olduğu düşünülür. Şimdi Araplardan CHP’ye doğru ciddi bir ilgi olduğu öne sürülüyor. Keza birçok aşiretin de toplu halde AKP’den istifa edip muhalefet partisine üye olduğu görülüyor.

- Doğu Masası’nın raporuna göre, Urfa’nın da dahil olduğu 24 ilde CHP oyunu artırdı. Hatta bazı şehirlerde yüzde 200’ün üzerinde yükselme bekleniyor. Bu seçmenlerin büyük çoğunluğunun eskiden iktidar partisine oy verdiği düşünülüyor. AKP’de uzun yıllar siyaset yapan ancak şimdi CHP’nin Doğu Masası Danışma Kurulu’nda çalışan Diyarbakırlı Cevdet Nasıranlı gibi isimlerin, bu değişimin simge örneklerinden olduğu belirtiliyor.