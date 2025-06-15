Saadet Partisi'nden Üsküdar'da 'Özgür Gazze Mitingi': Özgür Özel de katılacak

Saadet Partisi, İsrail ordusunun saldırısı altındaki Gazze’deki sivillerin sesini dünya kamuoyuna duyurmak amacıyla bugün, 15 Haziran 2025 Pazar günü, saat 17.00’de İstanbul Üsküdar Meydanı’nda “Özgür Gazze” mitingi düzenleyecek.

Mitinge CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve çok sayıda muhalif parti de katılım sağlayacak.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, mitinge ilişkin yaptığı açıklamada, "Gazze Ablukadaysa Türkiye Ayakta’ diyeceğiz ‘Gazze Ablukadaysa İnsanlık Ayakta’ diyeceğiz! Tüm Filistin sevdalılarını, Gazze sevdalılarını Pazar günü Üsküdar Meydanı’na bekliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

ÖZGÜR ÖZEL: BİRİLERİ TRUMP'A HİÇBİR ŞEY DEMEDİ

CHP lideri Özel de, Bayburt mitinginde yaptığı konuşmada mitinge katılacağını açıklayarak AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Gazze' tutumunu eleştirmişti.

Özel, şöyle konuşmuştu:

"Ülkemizin çevresi yangın yeri. Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor, Suriye'deki istikrarsızlık sürüyor, Filistin'de İsrail’in Gazze'deki katliamları sürüyor. Şimdi, 50 binden fazla Filistinli, çoğu kadın ve çocuk katledilmişken, buna karşı önce ABD sessiz kaldı, sonra da Trump geldi 'iyi oldu' dedi resmen. 'Bunları buralardan ötelere götürelim' dedi. 'Burayı güzel bir sahil kenti yapayım, kumarhane açayım' dedi. Birileri Trump’a hiçbir şey demedi. Bu iktidar partisinin İsrail'e, kısık sesle, küçük harflerle konuşması; Trump’a karşı ise sus pus olması çok çok üzücü, çok rahatsız edici, çok endişe verici, çok şüphe çekici bir iştir. Biz iki gündür İsrail’in İran’a yaptığı saldırıları kınıyoruz, İran’ın misillemeleriyle işin büyümesinden, nükleer sızıntıdan, yanı başımızda yeni bir savaştan endişe ediyoruz. Bunun için başta Sayın Erdoğan’ın sadece İsrail’e laf söyleyerek değil, 'Sen buna niye yüz veriyorsun, niye şımartıyorsun, niye tepemize bindiriyorsun, niye Müslüman kanı döküyorsun?' diye Trump’a karşı bir dik duruş bekliyorum.

Biz yarın, Saadet Partisi’nin davetiyle, çok sayıda muhalefet partisiyle yarın akşamüstü Üsküdar’da toplanıyoruz. Filistin’e sahip çıkıyoruz, İsrail’e meydan okuyoruz. Filistin’le dayanışma gösteriyoruz. Ben bu konuda bütün Türkiye’nin birlikte olması gerektiğini, Filistin meselesinin Türkiye’nin ulusal meselesi olduğunu, milli meselesi olduğunu hatırlatıyorum. CHP olarak da herkes şunu bilsin ki, üçüncü genel başkanımız, başbakan Bülent Ecevit’in Yaser Arafat’la ilişkisi neyse, bizim Filistin ile ilişkimiz odur."