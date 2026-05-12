Saadet Partisi’nin 9. olağan büyük kongresinin iptali ve kayyım atanması davası sonuçlandı: Mahkeme reddetti

Ankara 37. Asliye Hukuk Mahkemesi dünkü duruşmada, 24 Kasım 2024’te yapılan Saadet Partisi’nin (SP) 9. olağan büyük kongresinin iptali istemiyle açılan davanın reddine hükmetti. Duruşmaya, SP’nin avukatları Ahmet Yazıcı, Hasan Tahsin Özaşar ile davacılar eski Van il başkanı Mehmet Necip Yavuzer ve Özay Dilber ile avukatı Kamil Nadir Sarılkan ve parti üyeleri katıldı.

Davacılar vekili Sarılkan, bilirkişinin verilen görev kapsamında raporunu sunamadığını öne sürerek açtıkları davanın üye hak ve yükümlülüklerine ilişkin olduğunu bu nedenle davanın kabulüne karar verilmesini istedi.

SP’nin avukatı Özaşar ise davanın usulden reddedilmesi gerektiğini belirterek “Davacıların temel tezi bazı il kongrelerinin vaktinde yapılmamasıdır. İddia edildiği gibi yokluk söz konusu değildir. Siyasi Partiler Kanunu’na göre eski delegelerin seçimi yapılabilir. Dava subjektif çıkarla açılmıştır” dedi.

SP’nin avukatı Yazıcı da “Bu dava siyasi niyetle açılmıştır. Davanın reddine karar verilmesini talep ediyoruz” dedi. Mahkeme, partinin 9. olağan büyük kongresinin iptaline ilişkin gerekçesi ileriye ertelenmesi kararıyla davanın reddine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Eski Van il başkanı Mehmet Necip Yavuzer ve arkadaşları tarafından SP’nin genel başkanlığına Mahmut Arıkan’ın seçildiği 9. olağan büyük kongresinin usulsüz yapıldığı iddiasıyla iptal davası açıldı. Davacı taraf, 49 il ile 750 ilçenin kanunun öngördüğü süre içinde kongreye gitmemesi gerekçesiyle oy kullanan 1026 delegeden 789’unun delege vasfı taşımadığıni ileri sürdü. Bu iddia kapsamında ise eski Keçiören ilçe başkanı Davut Açıkgöz, parti üyesi Sedat Tarhan ve akademisyen Kenan Karagöz’ün partiye kayyım atanması istendi.