Saadet Partisi Üsküdar'da 'Özgür Gazze' mitingi düzenleyecek

Saadet Partisi, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği sivil katliamına tepki göstermek ve uluslararası kamuoyunun vicdanını harekete geçirmek amacıyla 15 Haziran 2025 Pazar günü, saat 17.00’de İstanbul Üsküdar Meydanı’nda geniş katılımlı bir miting düzenleyeceğini duyurdu.
SAADET LİDERİ ARIKAN: GAZZE’NİN SESİNİ DUYURACAĞIZ
Miting hazırlıklarına ilişkin Yeni Yol TBMM Grup Toplantısı’ndaki konuşmasında bilgi veren Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, “İktidara tepkimizi göstermek, Gazze’nin sesini duyurmak, vanaları kapatmak, Madleen’in hakkını savunmak, Velaları durdurmak için Pazar günü, Üsküdar Meydanında saat 17:00’de ‘Özgür Gazze Mitingi’ yapacağız” dedi.
Özgür Gazze Mitingi’ne katılım çağrısında bulunan Arıkan, “Gazze Ablukadaysa Türkiye Ayakta’ diyeceğiz ‘Gazze Ablukadaysa İnsanlık Ayakta’ diyeceğiz! Tüm Filistin sevdalılarını, Gazze sevdalılarını Pazar günü Üsküdar Meydanı’na bekliyoruz” ifadelerini kullandı.