RTÜK 'yasa dışı bahis reklamı' cezası kesmişti... Saadetin Saran’a yurt dışına çıkış yasağı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yasadışı bahis soruşturması kapsamında iş insanı Saadettin Saran’a yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasadışı bahis faaliyetlerine ilişkin yürütülen soruşturmalarda iş insanı Saadettin Saran hakkında, 7258 sayılı kanuna muhalefet suçu kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında adli kontrol tedbiri olarak yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.
Açıklamada, “Kamuoyunda yasadışı bahis olarak bilinen 7258 sayılı kanuna muhalefet suçu iddiası ile hakkında soruşturma yürütülen Sadettin Saran bakımından, mevcut dosyanın seyri gereği şu aşamada yurtdışına çıkamamak şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmaktadır” ifadeleri yer aldı.
NE OLMUŞTU?
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Saran'ın sahibi olduğu S Sport ve S Sport Plus platformları aracılığıyla yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiasıyla, 3 Aralık tarihinde Saran'a ait kanallara 'yasa dışı bahis reklamı' cezası kesmişti.
İspanya (La Liga) ve İtalya (Serie A) liglerinin yayıncısı olan kurum, reklam panolarında yer alan yasa dışı bahis reklamlarını kendi iradeleri ile yayınlayamadıklarını ifade etmiş ve geçici süreliğine liglerin yayınını durdurma kararı almıştı.
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