Saat 9’u 5 geçe İzmir’de hayat durdu

Yayınlanma: 10.11.2023 - 10:40

Güncelleme: 10.11.2023 - 10:40

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 85’inci yıldönümünde İzmir’de hayat durdu. Saatler 9.05’i gösterdiğinde İzmirliler kentin her yerinden sirenler eşliğinde saygı duruşuna geçti. Cumhuriyet Meydanı’nda ise resmi anma programı yapıldı. Törene İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve yurttaşlar katıldı. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Türk Bayrakları önce göndere çekildi, ardından yarıya indirildi.

“ATATÜRK’ÜN REHBERLİĞİNE İHTİYACIMIZ VAR”

Törenin ardından konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Soyer, “Bugün Cumhuriyet Meydanı çok kalabalık. Çok etkileyici, çok heyecan verici. Yurttaşlarımızın Ata'ya bağlılıkları, Ata'ya sadakatleri gurur verici. Türkiye'nin bu siyasal ikliminde Atatürk'ün yine rehberliğine, yol göstericiliğine ihtiyaç olduğunu gösteriyor. O nedenle çok umut verici” dedi.