Saat&Saat’ten uzun soluklu proje: Akıllı zaman ile çocukların geleceğine yatırım devam ediyor

Saat&Saat, beş yıl önce hayata geçirdiği “Akıllı Zaman” Öğrenci Gelişim Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi ile Türkiye’nin her bölgesindeki öğrencilere ulaşarak geniş bir etki alanı yaratıyor. Bu özel proje, çocuklara zamanı doğru kullanmanın önemini erken yaşta kazandırmayı hedeflerken, onların yalnızca akademik değil fiziksel ve sosyal gelişimlerini de destekliyor.

Merkezinde yer alan “akıllı biyolojik saat” ve “akıllı zaman yönetimi” kavramları ile “Akıllı Zaman” Öğrenci Gelişim Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında, dijital çağda öğrencilerin karşı karşıya kaldığı ekran süreleri yeniden değerlendirilirken, tablet, bilgisayar ve televizyon gibi araçların yaşamlarındaki yeri ele alınarak çocukların eğitim, spor, aile ve arkadaşlık arasında sağlıklı bir denge kurmaları teşvik ediliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri ile yürütülen iş birlikleri sayesinde etki alanı her geçen yıl genişleyen proje, başlangıcından bu yana Türkiye genelinde 12 ilde 83.663 öğrenciye ulaştı. Saat&Saat, bu kapsamlı proje ile 2025-2026 eğitim dönemi sonunda 100 bin öğrenci barajını aşmış olacak.

Geleceğin anahtarı olan zamanı verimli kullanma bilincini erken yaşta kazandırmayı amaçlayan Saat&Saat, çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkı sunarak, güçlü ve bilinçli bireyler olarak yetişmelerine destek olmaya devam ediyor.