Saat verildi: İstanbul'da perşembe gecesine dikkat!

Türkiye'nin çoğu bölgesini esir alan sağanak yağışlar etkisini artıracak.

Meteorolojik tahminlere göre perşembe günü Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz’de başlayacak olan yağışlar, cuma günü itibarıyla geniş bir alana yayılacak.

Yurdun batısında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülürken, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olacak.

İSTANBUL’DA PERŞEMBE GECESİNE DİKKAT

İstanbul’da sağanak yağışın perşembe gecesi itibarıyla etkisini göstermesi bekleniyor.

Megakentte cuma günü yağmur, cumartesi günü gök gürültülü sağanak, pazar günü ise sağanak yağış geçişleri yaşanacak. Hava sıcaklıklarının hafta sonu 14-15 dereceye kadar yükseleceği, ancak pazar günü ani bir düşüşle 10 dereceye gerileyeceği öngörülüyor.

ANKARA VE İZMİR’DE HAVA DURUMU

Başkent Ankara’da perşembe gününe kadar yağış beklenmezken, sıcaklığın perşembe günü 13 dereceye yükselmesi, cuma günü ise yağışla birlikte 8 dereceye düşmesi tahmin ediliyor. İzmir’de ise perşembe gününden itibaren yağışlar başlıyor. Özellikle yarın görülecek yağışların yer yer kuvvetli olacağı ve sıcaklığın 16-17 derece civarında seyredeceği bildirildi.

Hafta sonuna doğru hava sıcaklıklarının ülke genelinde artış göstererek mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, ancak pazar günü itibarıyla batıdan başlayarak tekrar düşeceği kaydedildi