Sabah başladılar, gece bitti... Beyoğlu'nda 12 saat süren 'hırsızlık'

Yayınlanma: 10.12.2023 - 11:41

Güncelleme: 10.12.2023 - 12:01

Cihangir'de çarşamba günü saat 04.00 sıralarında belediyenin ihtiyaç sahipleri için sokağa koyduğu giysi kumbarasının yanına gelen bir kişi elindeki levyeyle metal kumbarayı açmaya çalıştı.

Sokaktan geçenlere aldırış etmeyen hırsız, saatlerce uğraştığı kumbarayı açamadı. Bir süre sonra geri gelip yine levyeyle kumbarayı açmaya çalışan hırsız başarısız olunca, bir kez daha olay yerinden ayrıldı.

12 SAAT BOYUNCA ÇALDILAR

Üçüncü kez aynı yere gelen hırsız 12 saat sonunda kumbarayı devirip levyeyle açtıktan sonra içindeki giysi ve ayakkabılardan seçtiklerini çaldı. Arkadaşı çalınan eşyaları yanında getirdiği valize doldururken, hırsız devirdiği kumbarayı düzelttikten sonra olay yerinden ayrıldı.

Saatlerce süren hırsızlık güvenlik kamerasına yansırken bir mahalle sakini "Kumbara daha önce hırsızlar tarafından parçalandı. 1 hafta önce yenisi getirildi. Kumbarayı levyeyle parçalıyorlar. Yoldan geçenlere de hiç aldırış etmiyorlar. Hem kumbaraya zarar veriyorlar hem de çaldıkları eşyaları satıyorlar" dedi.